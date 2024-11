Il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian non dimentica gli anni vissuti in nerazzurro: ce ne saranno altri? Giovanni Fabbian a Vivo Azzurro TV ha fatto un primo piccolo bilancio della sua carriera, impossibile non parlare di Inter. “La Nazionale azzurra è un motivo di grande orgoglio per me, è uno degli obiettivi massimi per un calciatore. Quando vengo convocato è sempre bello, cerco di onorare questa maglia”. “Il calcio è sempre stata la mia più grande passione e rappresenta la mia famiglia, mio nonno e mio padre mi hanno trasmesso l’amore per il gioco. Mio padre mi sostiene sempre, mi viene a vedere in tutte le partite. Quando vado a casa del nonno, i discorsi cadono sempre sul calcio. Lui è orgoglioso di me”. Il prestito in Serie B “L’anno alla Reggina è stato bellissimo, ho conosciuto persone fantastiche lì. Voglio tornarci appena ho tempo. E’ stato un anno di grande formazione a […]

