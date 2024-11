L’attaccante nerazzurro non sta rendendo all’altezza delle aspettative e questo è argomento di molteplici analisi. In vista della ripresa del campionato, le squadre di calcio affilano le strategie per affrontare gli impegni sui vari fronti, nazionali e internazionali. Un caso emblematico di queste dinamiche è quello dell’Inter e del suo attaccante, Lautaro Martinez. Il tecnico Simone Inzaghi si trova a dover gestire non solo la condizione fisica dei suoi giocatori, ma anche le complicazioni derivanti dagli impegni delle nazionali e l’imminente sfida di Champions League. La situazione Lautaro Martinez si trova a vivere una stagione più ardua rispetto al precedente campionato. Dopo aver segnato 12 reti nello stesso periodo dell’anno scorso, oggi l’argentino conta solo 5 gol dopo 12 partite. Oltre alla difficoltà nel trovare la via della rete, il Toro ha dovuto affrontare un’intensa attività con la nazionale argentina, accumulando fatiche e chilometri in trasferte impegnative. Come si è […]

Leggi l’articolo completo La peculiare scelta di Inzaghi nella gestione di uno stanco Lautaro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG