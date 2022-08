Jans, allenatore del Twente, ha parlato dopo lo 0-0 contro la Fiorentina che ha costretto gli olandesi all’eliminazione

LE PAROLE – «Questa volta non è stato un pareggio come gli altri, i portieri sono stati i migliori in campo. E’ stata una partita tosta con tante occasioni e noi ne abbiamo avute di più e più importanti. Negli ultimi secondi abbiamo visto una grande parata di Terracciano: è un peccato. Abbiamo sbagliato la settimana scorsa e abbiamo pagato».

