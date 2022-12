Tolgay Arslan, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club al termine dell’amichevole contro la Cremonese

Tolgay Arslan, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club.

PAROLE – «Sono molto contento dei gol, ho giocato più avanti e le reti sono arrivate. Abbiamo lavorato tanto in settimana per prepararci al meglio. Fisicamente sto bene e, soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto una gran prestazione. Queste amichevoli sono state importanti per noi per prepararci al meglio all’inizio del campionato. La squadra è in costante crescita ed ora che sono rientrati tutti i miei compagni dai vari infortuni siamo più forti».

L’articolo Udinese, Arslan: «La squadra è in costante crescita» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG