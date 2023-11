Le parole di Federico Balzaretti, direttore sportivo dell’Udinese, dopo la sconfitta dei friulani contro l’Udinese

Federico Balzaretti, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con la Roma.

«Il nervosismo a bordocampo? Chi viene ad arbitrare all’Olimpico deve avere più personalità, lo stadio condiziona. È successo anche al Maradona, gli arbitri non devono farsi intimidire da quello che succede sulle panchine. Non ci sono episodi particolari, è più una gestione come il giallo di Success nel primo tempo, ma in generale sono conduzioni arbitrali che necessitano di un certo tipo di spessore».

