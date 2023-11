I convocati dell’Hellas Verona scelti dal tecnico Marco Baroni per la sfida di lunedì alle 18.30 contro il Lecce

Marco Baroni domani affronta la sua ex squadra al Bentegodi. Di seguito i convocati del Verona per la sfida contro il Lecce, che recuperano Henry in attacco, ma non avranno a disposizione Magnani in difesa.

Portieri: Berardi, Montipò, Perilli.

Difensori: Amione, Cabal, Coppola, Doig, Hien, Terracciano.

Centrocampisti: Charlys, Duda, Folorunsho Hongla, Lazovic, Serdar, Tchatchoua.

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Cruz, Henry, Kallon, Mboula, Ngonge, Saponara, Suslov.

