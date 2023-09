Federico Balzaretti, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Ritorno Pereyra Siamo molto contenti, è di famiglia. Ci eravamo già incontrati prima della fine del mercato. Voleva capire se c’erano opportunità di poter fare le coppe europee la sua priorità è sempre stata Udine. È sempre stato motivato per tornare e porta esperienza, una serenità nel gruppo, un punto di riferimento non solo dal punto di vista tecnico ma anche di leadership. Deve essere solo messo in condizione, ha lavorato bene, gli abbiamo fatto un programma sartoriale e speriamo possa essere pronto al più presto».

