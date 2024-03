Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, ha parlato del suo possibile ritorno in campo dopo mesi fuori per infortunio

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, ha parlato a Udinese Tonight di vari argomenti tra cui il suo rientro e la situazione della squadra.

PERIODO – «Un periodo difficile, come lo è per ogni giocatore quando subisce un infortunio così. Però mi sono allenato per tornare il prima possibile. Oggi ho lavorato con il gruppo, è stata dura ma mi sono sentito bene».

CLASSIFICA – «Tra compagni ne parliamo tanto e ci chiediamo ogni giorno cosa fare per migliorare e ottenere una vittoria importante. È difficile dire cosa ci succede, so solo che vedo una squadra che si allena sempre al 100%. Per questo mi dispiace non regalare i tre punti ai tifosi».

SALVEZZA – «Sono sicuro che ci salveremo, abbiamo le qualità e la motivazione per fare buoni risultati nelle prossime partite. Ci salveremo, non vedo come potremmo andare in Serie B, siamo una squadra vera. Non ho paura».

RIENTRO – «Ho sentito troppe cose buone, oggi e domani dovrò fare due allenamenti per tornare forte come prima. Contro la Lazio aiuterò la squadra come potrò, anche se da fuori. Valuteremo il da farsi nei prossimi allenamenti, ma manca poco. Voglio tornare anch’io il prima possibile».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG