Le parole di Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, dopo la sconfitta casalinga subita dai friulani contro il Milan

Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta subita dall’Udinese contro il Milan in una partita in cui, nonostante il ko, i friulani hanno anche sfiorato la vittoria, sfuggitagli nel finale di gara. Di seguito le parole del tecnico dei friulani.

RAMMARICO – «Tanto ma non c’è tempo per leccarsi le ferite. Dobbiamo ripartire dalle tante cose buone viste e da lavorare sugli errori fatti. Non trovo tanti demeriti, ripartiamo martedì».

RAZZISMO MAIGNAN – «Si è espresso bene il direttore Balzaretti, io parlerei di calcio».

GOL SUBITI – «Walace è uscito a chiudere il cross, Lovric era forse troppo basso ma si parla di poco, quello è un gol sfortunato, si va a cercare il pelo nell’uovo. Poi sono d’accordo sul 3-2, c’è della leggerezza, che non andava messa».

SAMARDZIC – «È un ragazzo giovane, è un campione e tante volte il campione è conflittuale. È un talento puro. L’ho levato perché è la prima volta che avevo centrocampisti che avevano fatto grandi settimane. Lo trovo pronto per il salto, se non va sono ancora più contento perché è un valore aggiunto importantissimo per noi».

