Lorenzo Lucca guiderà l’attacco dell’Udinese anche nel match che andrà in scena subito dopo la sosta contro il Cagliari.

I motivi li spiega il Messaggero Veneto: “Lorenzo Lucca riparte per giocarsi le proprie carte in vista della ripresa di campionato a Cagliari, dove il centravanti potrebbe essere di nuovo nell’11 di partenza, considerate le condizioni fisiche tutt’altro che brillanti di Success e Davis. Per il momento quella di Lucca è solo una pole position per la quarta giornata di campionato“.

