Gli obiettivi dell’Udinese di Andrea Sottil per il calciomercato di gennaio: piacciono Valentin Rosier e Lucas Belardo

Dopo un grande avvio di stagione, l’Udinese sta cercando di capire le prossime mosse in vista del calciomercato di gennaio. La squadra friulana è alla ricerca di un un difensore centrale e di un esterno destro per il 3-5-2 di Andrea Sottil.

Per la fascia l’osservato speciale del ds Pierpaolo Marino sembra essere Valentin Rosier, terzino francese classe 1996 di proprietà del Besiktas. Il club turco lo ha riscattato ad inizio anno dallo Sporting Lisbona per una cifra vicina ai 5 milioni di euro e non intende cederlo per meno di 10. Su Rosier c’è anche la concorrenza del Monza di Raffaele Palladino.

Per la difesa, invece, la dirigenza bianconera sembra essere stata stregata dal giovanissimo Lucas Beraldo. Il difensore classe 2003 arriverebbe dal San Paolo, dove si è già messo in luce nel Brasileirao. Chissà che non possa essere l’ennesimo talento scoperto dalla dirigenza friulana.

Da non dimenticare è poi un’operazione che si è già conclusa, ma che vedrà i suoi frutti solo dalla prossima stagione. L’Udinese ha infatti acquistato l’attaccante classe 2003 Matheus Martins dalla Fluminense per 7 milioni di euro. Il brasiliano giocherà però questa seconda parte di stagione con il Watford prima di trasferirsi in bianconero.

L’articolo Udinese, da Rosier a Belardo: gli obiettivi per il mercato di gennaio proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG