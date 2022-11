Le parole di Gaetano D’Agostino sull’Udinese: «Se cala l’aspetto mentale emergono anche i limiti della squadra»

Gaetano D’Agostino, ex dell’Udinese dal 2006 al 2010, ha parlato al Messaggero, del momento di poca lucidità dei friulani, reduci da un pareggio con il Lecce. Di seguito le sue parole.

«Sono proprio i risultati a dire che l’Udinese non può prescindere dalla fame e dalla sua forza che si sprigiona quando gioca con intensità. È proprio quel ritmo con cui ha battuto Inter, Roma e Atalanta, a esaltare le giocate e la sua struttura, ma se cala l’aspetto mentale emergono anche i limiti, e per quanto vedo questa squadra non ha le capacità tecniche per giocare a ritmi bassi, ma deve sempre andare a cento, mille all’ora per imporsi. Personalmente non considero i bianconeri inferiori all’Atalanta, ma la squadra di Gasperini è un rullo compressore nell’imporre il proprio strapotere fisico, l’Udinese ancora no»

L’articolo Udinese, D’Agostino: «Non può prescindere dall’intensità» proviene da Calcio News 24.

