Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha commentato le tempistiche del rinnovo di Pioli con il Milan: le sue parole

Ospite a Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato così del rinnovo di Pioli con il Milan:

«Aver rinnovato il contratto a Pioli dopo la sconfitta di Torino e prima della partita di Champions è stata un’operazione perfetta, chirurgica per dare un segnale e per far capire la posizione della società. Una tempistica perfetta, dopo una sconfitta, tac! Arriva il rinnovo».

