Udinese-Frosinone 0-0, anche Soulé e Barrenechea tra i protagonisti del match giocato dalla formazione ciociara

Il Frosinone ottiene un altro punto in quel di Udine, dove impatta per 0-0 contro i padroni di casa.

In campo anche i due ex bianconeri Soulé e Barrenechea: pericoloso a più riprese il primo, autore di un’ottima prestazione. Tanto lavoro oscuro e una buona regia, invece, da parte del secondo. Solo panchina invece per Kaio Jorge.

