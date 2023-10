Finisce qui il match tra Udinese e Genoa sul risultato di 2 a 2. Pareggio ottenuto in extremis dai friulani per un clamoroso autogol nel finale di un ex obiettivo dell’Inter, il giovane difensore Alan Matturro.

Prima di lui la doppietta di Gudmundsson e la rete di Lucca.

