Sono state rese pubbliche le formazioni ufficiali con le quali scenderanno in campo Atalanta e Juve per il settimo turno di Serie A. Bianconeri in emergenza in avanti viste le assenze di Vlahovic e Milik.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Chiesa. All. Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All.: Gasperini.

