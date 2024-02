Il difensore dell’Udinese Lautaro Giannetti si è espresso rievocando un curioso retroscena sull’ex Inter Javier Zanetti

Le parole di Giannetti sul paragone con il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti:

IL PARAGONE – «A 16 anni al Velez mi chiamavano Pupi, giocavano un po’ su Zanetti-Giannetti. Io non l’ho mai conosciuto, come non ho ancora incontrato Lautaro, ma so cosa rappresenta, per la professionalità che aveva negli allenamenti»

