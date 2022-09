Il nuovo Deulofeu trascina l’Udinese nelle zone nobili della Serie A: in estate voci lo davano in uscita

Dal mercato al campo a volte basta poco per far cambiare i punti di vista su un giocatore. E’ quanto successo a Deulofeu dell’Udinese.

In estate voci lo davano in uscita, direzione Napoli. Una cessione non concretizzata, anche per la volontà di Sottil e del giocatori di restare per essere il punto di riferimento di una squadra giovane. Lo spagnolo ha trovato una nuova identità e si sposa bene con il gioco dell’allenatore, manca ancora il primo ma quanta qualità in campo in fase offensiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Udinese, il decollo friulano nel segno di Deulofeu proviene da Calcio News 24.

