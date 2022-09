Romelu Lukaku tornerà domani a Milano dopo aver lavorato in Belgio dal fisioterapista di fiducia, probabile rientro contro l’Udinese?

Aleggiano diversi dubbi sull’attaccante e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea primaria è quella di evitare rischi. Soltanto in casa di certezza di non avere ricadute Lukaku verrà rimesso in campo. Salterà le prossime due sfide con ogni probabilità e per la sfida contro l’Udinese sarà da valutare.

L’articolo Infortunio Lukaku, il belga domani di nuovo a Milano: poi le valutazioni proviene da Calcio News 24.

