Domani pomeriggio alle 18 c’è Udinese-Inter, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A.

L’Udinese con lo 0-4 rifilato alla Fiorentina mercoledì scorso ha dimostrato di non regalare nulla a nessuno nonostante la situazione tranquilla di classifica; l’Inter ha disperato bisogno di 4 vittorie per sperare di vincere lo Scudetto. Inzaghi recupera Handanovic ma perde Calhanoglu per squalifica, ecco le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Soppy, Samardzic, Pussetto, Nestorovski. Allenatore: Cioffi. Indisponibili: Beto. Squalificati: Makengo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez. A disposizione: I. Radu, Cordaz, Ranocchia, Dumfries, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vecino, Sangalli, Correa, Sanchez, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi. Indisponibili: Bastoni. Squalificati: Calhanoglu.

