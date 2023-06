Udinese Juve: le tre cose che non hai notato del match della Dacia Arena. Gli episodi sfuggiti all’attenzione dei più

Udinese Juve: le tre cose che non hai notato.

1. Chiesa si abbraccia Silvestri: alla fine ha vinto lui!

La sfida durata oltre un’ora di gioco, alla fine vinta dall’attaccante della Juventus con un bellissimo tiro che non ha lasciamo scampo al portiere avversario. Prima di lasciare il campo, per il cambio con Kean, Federico Chiesa si è abbracciato col Silvestri. Fair play, fa sempre bene

2. Szczesny sfotte Thauvin: parata immaginaria

È il minuto 74′ quando Thauvin, vedendo Szczesny leggermente fuori dai pali, tenta l’eurogol da posizione impossibile. Pallone lontanissimo dallo specchio e figuraccia sottolineata dal portiere della Juve che quasi sfotte l’avversaria mimando una parata immaginaria

3. Niente rigore su Iling? Allegri è d’accordo con l’arbitro

Vibranti proteste da parte della panchina della Juventus per un rigore non concesso nella ripresa: Pereyra sembra sbilanciare chiaramente Iling da dietro. Guida lascia correre e Allegri parrebbe concordare con lui… «Se non l’ha fischiato non c’è», dice rivolgendosi ai suoi

