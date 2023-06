La Juve è ospite dell’Udinese alla Dacia Arena nella 38esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve chiude la sua stagione 2022/23 sul campo dell’Udinese. Bianconeri già matematicamente in Europa, ma il risultato della Dacia Arena servirà a determinare se l’anno prossimo sarà Europa League o Conference.

Udinese Juve: il pre-partita

Ore 18.00 – L’Udinese di Sottil potrebbe rispondere con questo schieramento.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Wallace, Abankwah; Pereyra, Samardzic, Arslan, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto. All. Sottil

Ore 17.30 – In attacco la sorpresa è Miretti alle spalle di Chiesa e Milik.

Ore 17.00 – A centrocampo pochi dubbi per Allegri: Cuadrado e Kostic sulle fasce, con Locatelli e Rabiot in mediana.

Ore 16.30 – Partendo dalla difesa, davanti a Szczesny, spazio a Gatti, Bonucci e Danilo.

6⃣ gol a Udine con la tripletta di @SamiKhedira pic.twitter.com/gnrjtfSap6 — JuventusFC (@juventusfc) June 4, 2023

Ore 16.00 – Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi ad un 3-4-1-2 per la partita di questa contro l’Udinese.

Ore 12.00 – Oltre ai lungodegenti Pogba, De Sciglio, Kaio Jorge e Fagioli, out per infortunio in Udinese Juve anche Bremer e Vlahovic. Aggregati dalla Next Gen, invece, Riccio, Barbieri e Sersanti.

