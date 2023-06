Udinese Juve: può essere l’ultima in bianconero per quattro giocatori. I dettagli verso la partita della Dacia Arena

Secondo quanto riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport, Udinese Juve potrebbe essere l’ultima partita in bianconero per quattro giocatori. Per Paredes, che non verrà riscattato dal Psg, molto probabilmente per Rabiot dato che è difficile pensare ad un rinnovo per le cifre che guadagna, a maggior ragione senza Champions League.

Ma anche per Di Maria e forse per Milik, dato che la Juventus deve far valere il diritto di riscatto dal Marsiglia entro il 10 giugno.

