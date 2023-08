Udinese Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A

La Juve inizierà domani contro l’Udinese allo Stadio Friuli il suo campionato di Serie A 2023-24 dopo il settimo posto dell’anno scorso frutto della penalizzazione di 10 punti in classifica.

Il match, valido per la prima giornata, andrà in scena domenica 20 agosto alle ore 20.45. La sfida sarà visibile in diretta tv e streaming live su DAZN.

