Udinese-Lazio è il posticipo domenicale della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

Stasera alle 20:45 va in scena Udinese-Lazio, gara valida per la 26ma giornata di Serie A. Cioffi conferma Pablo Mari in difesa ma cambia in attacco dove, insieme a Deulofeu gioca Beto; nei biancocelesti è ancora indisponibile Immobile, gioca Felipe Anderson falso nove. Ecco le probabili formazioni.

Ciro Immobile

UDINESE (3-5-2) – Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Soppy; Deulofeu, Beto. All. Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Benkovic, Udogie, Jajalo, Pereyra, Samardzic, Ballarini, Pussetto, Success, Nestorovski.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Kamenovic, Radu, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, André Anderson, Romero, Raul Moro, Cabral.

