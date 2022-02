Il tecnico della Salernitana Davide Nicola è soddisfatto del primo punto ottenuto alla guida del club granata contro il Milan.

Probabilmente era difficile immaginare un esordio migliore per Davide Nicola sulla panchina della Salernitana; ecco la sua felicità per il pareggio contro il Milan mostrata nell’intervista a DAZN. “Vogliamo gratificare i nostri tifosi che da fuori sembrano straordinari ma da dentro sono davvero travolgenti. Abbiamo la possibilità di proporre un certo tipo di calcio e lo abbiamo dimostrato con la grande pressione messa sul Milan, al quale abbiamo impedito di fare il suo solito gioco”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Sono soddisfatto per le risposte dei ragazzi sui princìpi su cui abbiamo lavorato in questi giorni. C’è voglia, grinta e anche intenzione di proporre gioco e pressare alto. C’è soprattutto voglia di migliorare: non so in quale posizione chiuderemo il campionato, ma tutto ciò che raggiungeremo sarà grazie ai nostri tifosi. Ho uno staff molto competitivo e competente, abbiamo fatto un’analisi sulle potenzialità dei giocatori: non tutte sono state espresse finora. Farle emergere è l’unica strada che possiamo percorrere, oltre a quella del coraggio, delle idee e dell’organizzazione“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG