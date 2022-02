L’allenatore dell’Hellas Verona Igor Tudor è contento del pareggio di Roma ma conserva un pizzico di rammarico per la mancata vittoria.

Igor Tudor commenta così a DAZN il 2-2 di Roma. “Abbiamo fatto una grande partita c’è grande rammarico per non aver vinto. Anche Mourinho mi ha fatto i complimenti: detto da lui fa piacere. Abbiamo dominato per tutta la gara tranne negli ultimi 20’, quando loro hanno spinto fino a trovare il pari. È comunque un bel punto per noi, non è facile venire a Roma a fare una gara così: faccio i complimenti al Verona per quello che abbiamo saputo fare”.

Mourinho

“Ci sono poche squadre che fisicamente stanno meglio di noi, ma quando vai in vantaggio le dinamiche della gara cambiano. Non era facile pensare di venire qui a comandare in casa della Roma: lo abbiamo fatto per larghi tratti della gara e dobbiamo essere contenti di questo. La partita non è cambiata per le loro sostituzioni: non è detto che se fossero rimasti sarebbe andata diversamente. Volevo più freschezza e compattezza in fase difensiva“.

