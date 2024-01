Sandi Lovric, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A dopo la sconfitta in campionato contro la Fiorentina

Sandi Lovric, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A dopo la sconfitta in campionato contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sono contento, l’ho detto anche dopo la partita. C’è un po’ di rabbia per non aver vinto, ma dobbiamo continuare a lavorare così. Idoli? Il mio idolo è Modric, come persona e come calciatore. Cerco sempre di imparare anche da altri giocatori in Italia: due esempi possono essere Barella e Mkhitaryan, che giocano da mezze ali. Italia Udine è bellissima per vivere. Non c’è mai traffico, questa per me è la cosa migliore (ride, ndr). I tifosi sono molto importanti per noi, quando scendiamo in campo avere l’appoggio di uno stadio sempre pieno non è da sottovalutare. Cibo? Amo il frico e mi piacciono molto i salumi del Friuli, non li mangio troppo spesso ma sono molto buoni. Cioffi ci controlla l’alimentazione? No, è abbastanza tranquillo. Ogni giocatore ha una sua dieta, siamo professionisti e sappiamo cosa è giusto mangiare e quando».

