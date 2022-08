Sandi Lovric, centrocampista dell’Udinese, è tornato a parlare della sconfitta contro il Milan di sabato scorso: le sue parole

Intervenuto nel corso della campagna abbonamenti dell’Udinese, Lovric ha parlato così della gara col Milan:

«Il Milan? In primis peccato per il risultato ma sono orgoglioso e felicissimo di aver fatto il mio esordio in Serie A in uno stadio bello e storico come San Siro. Ho provato tante sensazioni belle quando sono entrato in campo, ma purtroppo il risultato non è stato positivo; dobbiamo andare avanti e lavorare duramente per migliorare. A Milano abbiamo pagato a caro prezzo gli errori fatti, ma sappiamo che queste cose fanno parte del calcio».

