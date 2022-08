Il difensore argentino dell’Atalanta Palomino verrà ascoltato in tribunale per rispondere alle accuse di doping

La situazione Palomino è tanto delicata quanto particolare, e dopo la positività riscontrata nelle controanalisi, rimane solo l’ultima carta da giocare: essere ascoltato in tribunale.

Il difensore dell’Atalanta risponderà per vie legali in attesa di sapere come andrà il processo con all’ascolto la Procura antidoping. Quando comincerà tale processo? Secondo quanto risulta da La Gazzetta dello Sport, l’udienza inizierà ad ottobre.

L’articolo Dopo le controanalisi Palomino andrà per vie legali (in attesa della sentenza) proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG