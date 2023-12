Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, ha parlato della sua prima parte di stagione con il club bianconero

PAROLE – «Gli Europei? Devo pensare prima a fare gol con l’Udinese, per aiutare a vincere le partite, poi gli Europei saranno una conseguenza. Ho sentito che Spalletti mi sta osservando e sono contento. È il mio sogno essere convocato in Nazionale, giocare gli Europei e i Mondiali. Ho avuto un percorso un po’ più lungo rispetto ad altri ma sono contento di essere qui perché l’Udinese mi ha dato subito l’opportunità di debuttare in Serie A. I miei obiettivi non li svelo, cercherò di dare il massimo per ottenerli, ma prima penso a quelli della squadra».

