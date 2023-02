Le parole d’addio all’Udinese di Jean Victor Makengo dopo il trasferimento al Lorient. Tutti i dettagli sul centrocampista

Di seguito il messaggio pubblicato da Jean Victor Makengo sui propri social dopo l’ufficialità del passaggio dall’Udinese al Lorient.

PAROLE – «Mi conoscete, sono sempre stata una persona riservata, quindi vi esprimo solo il mio ringraziamento. Grazie per gli anni di supporto e per i momenti indimenticabili che porterò con me nel prosieguo della mia carriera. Auguro il meglio all’intera squadra per il futuro e vi seguirò sempre ovunque. Alèudin».

L’articolo Udinese, Makengo saluta: «Vi seguirò per sempre» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG