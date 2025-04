Udinese-Milan, formazioni ufficiali: Conceicao fa fuori un big a sorpresa e cambia modulo. Le scelte del mister per la partita.

Dopo una settimana di indiscrezioni, voci e polemiche, è finalmente tornato il campionato. Questa sera, alle 20.45, il Milan scenderà in campo alla Dacia Arena di Udine per la gara valida per la 32^ giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a vincere per tenere viva la possibilità di qualificarsi in Europa tramite il piazzamento in campionato. La partita si preannuncia cruciale, con i tre punti fondamentali per proseguire la corsa e non perdere il treno europeo. La tensione è alta, così come confermato anche dall’ultima mossa forte e decisa della Curva Sud.

“È finita, vado via a zero”, il big fa tremare il Milan! Tifosi increduli, l’incredibile scenario

Come il Milan arriva alla partita

I rossoneri arrivano alla sfida con due assenze importanti: Gimenez e Walker. Conceicao ha dovuto fare di necessità virtù, e le scelte di formazione riflettono questa realtà. In conferenza stampa, il mister ha sottolineato la necessità di rivedere l’atteggiamento della squadra, che nelle ultime uscite non ha sempre dimostrato la giusta determinazione. Questa sera contro l’Udinese, quindi, è l’occasione giusta per mettere in pratica tale intendimento e dimostrare una reazione forte e concreta. La partita è fondamentale per tenere viva la corsa all’Europa e il Milan non può permettersi passi falsi.

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. A disp.: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao

Leggi l’articolo completo Udinese-Milan, formazioni ufficiali: Conceicao fa fuori un big a sorpresa e cambia modulo, le scelte, su Notizie Milan.