Udinese Milan, la moviola della Gazzetta: «Manca questo possibile rigore per i rossoneri». Tutti i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola della sfida di ieri sera tra Udinese e Milan.

Un solo episodio dubbio per Maresca: al 28′ del primo tempo Lucca va su Pulisic in maniera molto energica con il gomito e lo prende sul braccio. Episodio al limite: il giocatore dell’Udinese rischia molto, l’arbitro lascia correre e il VAR non interviene.

The post Udinese Milan, la moviola dei giornali: «Manca questo rigore per i rossoneri» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG