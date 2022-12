La pattuglia dei giocatori che vanno a scadenza di contratto in casa Udinese è piuttosto nutrita. Sono esattamente 6, tutti over 30, e si tratterà di capire quali sono le intenzioni della società riguardo a Padelli, Nuytinck, Jajalo, Arslan, Pereyra e Nestorovski.

L’attenzione in particolare è su Pereyra: le sue buone prestazioni e la sua adattabilità tattica fanno pensare che possa essere un elemento interessante per due formazioni quali Napoli e Inter, alla ricerca di un profilo come quello rappresentato dall’argentino.

L’articolo Udinese: Pereyra e gli altri: i giocatori in scadenza proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG