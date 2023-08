Roberto Pereyra, centrocampista svincolato, sarebbe molto vicino ad un clamoroso ritorno all’Udinese. Le ultime

Roberto Pereyra, centrocampista svincolato, sarebbe molto vicino ad un clamoroso ritorno all’Udinese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino, dopo aver rifiutato il trasferimento alla Sampdoria in Serie B, in questo momento si trova ad Udine e sta parlando con i friulani per cercare di mettere il prima possibile nero su bianco il suo trasferimento.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG