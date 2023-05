Pericolo dall’Inghilterra per l’Udinese, che potrebbe perdere Beto in caso di super offerta: i dettagli

Secondo quanto riferisce la stampa inglese, presto l’Everton potrebbe tornare alla carica per Beto.

L’attaccante viene valutato almeno 35 milioni di euro all’Udinese, cifra non impossibile per i Toffees. Rischio per i friulani, che potrebbero perdere il loro bomber.

