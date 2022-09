Il proprietario dell’Udinese Pozzo ha parlato del grandissimo momento che sta vivendo la squadra bianconera in Serie A

Gianpaolo Pozzo, proprietario dell’Udinese, ai canali ufficiali del club friulano ha parlato del grandissimo momento che sta vivendo la squadra bianconera.

LE PAROLE – «Non ci esaltiamo perché conosciamo la difficoltà della Serie A e la forza dei club metropolitani con fuoriclasse e bilanci più ricchi. Noi dobbiamo prendere giocatori con potenzialità importanti e farli crescere rapidamente per raggiungere gli obiettivi. Se negli ultimi anni non ce la abbiamo fatta, non è perché siamo degli sbandati, ma perché è un campionato difficile e non è facile scalare questa montagna, ma io ci credo e continuerò a farlo ogni anno, perché vorrei raggiungere di nuovo l’Europa come abbiamo fatto tante altre volte (11) per divertirci partecipando alle competizioni europee».

L’articolo Udinese, Pozzo: «Non ci esaltiamo, ma vorrei raggiungere di nuovo l’Europa» proviene da Calcio News 24.

