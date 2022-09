Le parole dell’ex tecnico del Torino Primavera, Rampanti, su Andrea Sottil: «Sono contento che l’Udinese abbia creduto in lui»

L’ex allenatore del Torino Primavera, Rosario Rampanti ha parlato di Andrea Sottil, suo ex giocatore e ora allenatore dell’Udinese rivelazione del campionato.

SORPRESA – «Onestamente non me l’aspettavo, per me è stata una sorpresa molto positiva, sono sempre contento quando i ragazzi che hanno lavorato con me fanno bene. L’ho seguito anche nelle stagioni passate e non avrei immaginato che sarebbe arrivato a questi livelli: gli faccio i miei complimenti. Quest’anno anche Giuseppe Scurto, che ho avuto nell’Italia Under 18, sta facendo grandi cose con la Primavera del Toro: ovviamente sia lui sia Sottil mi rendono molto orgoglioso».

GAVETTA – «Il suo percorso è stato lungo, con tante curve. Altri si trovano i rettilinei, mentre lui si è dovuto rimboccare le maniche. Ha iniziato subito dai professionisti, ma fra Serie C e Serie B si è sporcato le mani. Sono contento che l’Udinese abbia creduto in lui: la sua squadra è un gran bel vedere, emerge chiaramente la mano di Sottil. Un pragmatico, che sa quello che vuole e non molla mai».

