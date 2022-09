Udinese, le parole di Samardzic, in rete contro il Sassuolo: «Grazie per chi c’era oggi e per chi ci sostiene sempre nel nostro stadio»

Lazar Samardzic, autore del gol del sorpasso nella partita vinta dall’Udinese con il Sassuolo ha commentato la striscia di vittorie dei bianconeri. Di seguito le sue parole raccolte da Udinese Channel.

STRISCIA POSITIVA – «Sono molto contento, perché voglio sempre aiutare la squadra. Così è bellissimo. Adesso siamo tutti felici per aver vinto quattro partite, festeggeremo un po’.

Il mister mi ha detto all’intervallo che avrei giocato. Ha anche aggiunto di tirare perché ho un bel tiro, e allora l’ho fatto».

TIFOSI – «Vogliamo ringraziare i tifosi, perché non è scontato venire fin qui. Grazie per chi c’era oggi e per chi ci sostiene sempre nel nostro stadio».

AMBIZIONI – «Non voglio fare previsioni, penso partita dopo partita».

