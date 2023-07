Le parole di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese: «Non penso al futuro: Udine è il posto ideale per me per crescere»

Lazar Samardzic ha parlato a SPORT1 del suo futuro. Di seguito le parole del gioiello dell’Udinese.

FUTURO – «Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, vuoi sempre ottenere il massimo. Ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro. Udine è un ambiente ideale per la mia crescita».

