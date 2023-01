Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Verona

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Verona. Le sue dichiarazioni:

«In campo c’è stata una sola squadra. Abbiamo dominato il campo e abbiamo subito un gol rocambolesco. Abbiamo subito poco, un tiro nel secondo tempo però non posso recriminare nulla ai ragazzi. In un momento dove si poteva dare più inerzia però non avevo soluzioni dalla panchina, non me ne vogliano i giovani che ho con me e che son molto bravi e diventeranno giocatori importanti. Giocare cinque partite col mercato non è semplice, non solo per noi. Spero e mi auguro che domani si completi bene la rosa e si definisce e ci prepariamo per la gara col Torino che dobbiamo cercare di vincere».

L’articolo Udinese, Sottil: «Abbiamo dominato il campo. Giocare col mercato aperto…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG