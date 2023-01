Il Torino è pronto a incassare 10 milioni dalla cessione di Lukic al Fulham, il giocatore ha salutato i granata

Il Torino è pronto a incassare 10 milioni dalla cessione di Lukic al Fulham, il giocatore ha salutato i granata.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, questa sera prenderà un volo per Londra per iniziare la sua nuova avventura in Premier League.

L’articolo Fulham, Lukic in arrivo dal Torino: il giocatore ha salutato i granata proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG