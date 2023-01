Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro l’Udinese

«Giocato con grande carattere e il giusto atteggiamento. Abbiamo rischiato in qualche fase del match, ma alla fine abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano creando i presupposti per il secondo gol. I risultati sono una grande medicina, ti danno fiducia, aumentano l’autostima. Vogliamo giocarcela fino in fondo con quest’atteggiamento e questa voglia».

