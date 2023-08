Le parole di Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro

Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa prima del debutto stagionale ufficiale dell’Udinese contro il Catanzaro in Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

PREPARAZIONE – «Abbiamo lavorato duramente per farci trovare pronti per domani sera. La squadra ha fatto un’ottima preparazione. Ci sono ancora dei meccanismi da perfezionare, ma i nuovi hanno grande predisposizione per imparare. Direi che siamo a buon punto. I neoarrivati sono dei bravi ragazzi, hanno portato una ventata di entusiasmo e qualità. Sono giovani interessanti aiutati dai veterani che sanno trasmettere il senso di appartenenza di questa squadra, lo spirito basato sulla professionalità e la serietà. Il gruppo è amalgamato».

ASPETTATIVE – «Per me è sempre stimolante l’inizio di una nuova annata, bisognerà fare meglio della precedente. Conta il presente, non il passato o il futuro. Lavoro sodo con il mio staff per migliorare le mie idee e trasferirle alla squadra con allenamenti di qualità. Vogliamo essere sempre sul pezzo, ogni stagione è un’opportunità per fare di più».

NUOVI ARRIVI – «A me piace avere alternative, la società mi sta accontentando. Abbiamo quattro quinti di centrocampo più Aké che può giocare più ruoli, attaccante esterno, seconda punta, mezzala offensiva e, appunto, quinto. Per un allenatore questo è importante, la possibilità di scegliere in tutti i reparti. Meglio così, perché il campionato è lungo, giochiamo con dieci calciatori di movimento, il portiere e cinque cambi. Ci deve essere un coinvolgimento attivo di tutta la rosa».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG