Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Udinese Tv in vista del match di Serie A contro la Fiorentina

PAROLE – «Ci teniamo a fare bene in queste 4 partite per raccogliere più punti possibili perché abbiamo un obiettivo chiaro che vogliamo raggiungere. Siamo carichi e c’è la giusta concentrazione ed anche serenità. Con la Fiorentina, sappiamo della difficoltà della partita ma ci siamo preparati bene e veniamo da una bella vittoria contro la Sampdoria. Ho visto la squadra vogliosa di andare a Firenze a fare una partita importante. Fiorentina La Fiorentina ha tanti elementi in rosa, in pratica due squadre da poter ruotare con giocatori importantissimi che non hanno partecipato alla partita di Coppa. Quando si incontrano queste squadre che fanno le coppe europee, hanno tutte rose competitive ed ampie. Se sono calciatori scelti dai dirigenti della Fiorentina vuole dire che sono tutti validi. Noi dobbiamo approcciare alla gara come fatto contro Cremonese, Napoli e Sampdoria al cospetto di una squadra che è allenata bene ed ha organizzazione oltre a tanti giocatori con caratteristiche diverse. Io chiedo ai ragazzi di fare sempre la nostra prestazione fatta da aspetti tecnici e motivazionali, tutto parte dall’approccio. Questo è ciò che ho chiesto loro».

