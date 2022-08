L’allenatore dell’Udinese Sottil ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio contro il Milan

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio in campionato in casa del Milan.

ESORDIO A SAN SIRO – «Sono partito nel 2011 a Siracusa ed essere qui mi dà grande soddisfazione. Il percorso mi è servito molto per crescere ed oggi sono pronto per il debutto, per giunta a San Siro e sarà molto stimolante contro i campioni d’Italia. Ci arrivo carico e lucido su quello che dovremo fare ma non nascondo che sarà una bella emozione»

