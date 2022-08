La moglie-agente di Icardi Wanda Nara ha fatto chiarezza sul futuro dell’attaccante argentino del PSG

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ai microfoni di una emittente argentina ha fatto chiarezza sul futuro al PSG dell’attaccante argentino.

LE PAROLE – «Farà parte del club per altri due anni. Per liberare un giocatore bisogna pagare tanti soldi e non siamo in questa situazione. Sono cose che succedono quando si cambia allenatore e il nuovo prende altre decisioni, ecco perché ci sono anche cambi o trasferimenti, può succedere… Ma ci sono tanti giocatori che si trovano in questa situazione, in questo club e negli altri. Io sono l’unica a sapere le cose. Non come gli altri che parlano senza sapere nulla».

L’articolo Icardi PSG, parla Wanda Nara: «Farà parte del club per altri due anni» proviene da Calcio News 24.

