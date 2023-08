Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigila della sfida contro la Salernitana di Serie A. I dettagli

Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato alla vigilia della Salernitana.

LE PAROLE – «Della Juventus non ci interessa più niente, pensiamo solo alla Salernitana. Abbiamo analizzato le cose da migliorare e lavorato consapevoli di dover aumentare l’intensità e la settimana è stata affrontata con la voglia di ricominciare a essere protagonisti. Sarà una partita di livello. Ho visto i ragazzi desiderosi di mostrare il lavoro fatto, hanno capito cosa hanno sbagliato. I nuovi stanno capendo che in Serie A non puoi permetterti di perdere neanche un pallone. Deve essere la gara che fa ripartire la stagione. Lo scorso anno è stata una partita complicata, siamo rimasti in 10, ma da quel momento abbiamo cambiato mentalità. Mi aspetto grande coraggio e voglio che si vedano in campo i nostri principi di gioco».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG