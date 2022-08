Parla l’allenatore dell’Udinese, Sottil che non le manda a dire all’arbitraggio sulla sfida contro il Milan persa.

Non ci va leggero Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese che commenta a Dazn la sconfitta subita contro il Milan: “Non sono contento del risultato, però io se analizzo la partita in maniera lucida ho visto una buona gara da parte dei ragazzi con coraggio e personalità. Sicuramente sui gol del Milan dovevamo fare meglio soprattutto nel terzo e nel quarto, mi dispiace per quello che hanno fatto i ragazzi.“

Aggiunge: “Non era facile venire a giocare contro il Milan con questa personalità soprattutto nel primo tempo, c’è il rammarico di non aver raccolto niente. Il rigore non c’era assolutamente e poi incide sull’economia della partita.“

Conclude il tecnico: “E’ un bel mix di emozioni e sentimenti, in Serie A le partite vanno giocate con personalità. Abbiamo messo anche in difficoltà il Milan con delle belle uscite, Deulofeu ha avuto due grandi occasioni.“

